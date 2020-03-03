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Врачи наблюдают таможенника, который проверял авто украинца с коронавирусом

Новости » Общество     03.03.2020 - 18:06
Врачи наблюдают таможенника, который проверял авто украинца с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент у него нет симптомов заболевания

У таможенника, который проводил досмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, нет симптомов заболевания. Сейчас он находится под наблюдением врачей, говорится в сообщении пресс-службы Новой таможни на странице в Facebook.

Сообщается, что инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял досмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске.

"По состоянию на сегодня, у него нет никаких симптомов заболевания", - говорится в сообшении.

Однако, для минимизации возможных рисков, таможенник будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель. По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".

Напомним, сегодня, 3 марта, в Украине впервые зафиксировали коронавирус. В школах Черновцов после выявления коронавируса у жителя города усилили меры безопасности. Вместе с тем, на данный момент учебный процесс в школах продолжается. При этом, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей, у которых есть температура и симптомы гриппа.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Всемирная организация здравоохранения при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики короновируса. При этом он отметил, что сейчас в Украине достаточно тестов.

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