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Коронавирус: ВОЗ может предоставить Украине дополнительные тесты при необходимости

Новости » Политика     03.03.2020 - 12:07
Коронавирус: ВОЗ может предоставить Украине дополнительные тесты при необходимости
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Если Украине потребуется больше тестов, то ВОЗ ей их предоставит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса. Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Радуцкий отметил, что пока тестов в Украине достаточно.

"Что касается тестов. Тесты в Украине есть. В том количестве, которой на сегодня достаточно. ВОЗ контролирует процесс. Как только мы будем понимать, что надо больше тестов, то ВОЗ предоставит больше тестов", - заявил Радуцкий.

Напомним, сегодня в Украине сообщили о первом заражении коронавирусом. Заразился мужчина, который вместе с женой путешествовал в Италию. У зараженного коронавирусом украинца лихорадка и сухой кашель.

РБК-Украина писало, что вчера в Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).

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