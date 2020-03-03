В Минздраве сообщили о состоянии зараженного коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

О симптомах заражения коронавирусом украинец сообщил 28 февраля

У зараженного коронавирусом украинца лихорадка і сухой кашель. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что о симптомах украинец сообщил 28 февраля, был госпитализирован - 29 февраля.

"Завершилось исследование вчера поздно вечером. Лихорадка и сухой кашель", - рассказал о состоянии украинца Ляшко.

Напомним, сегодня в Минздраве Украины подтвердили первое заражение коронавирусом в Украине. В Минздраве начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек. По данным СМИ, заразился житель Черновцов, который вернулся из Италии.

Ближайший контактный человек - это жена, которая путешествовала с мужем, она сейчас находится в самоизоляции.

РБК-Украина писало, что вчера в Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Известно, что ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).