ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве сообщили о состоянии зараженного коронавирусом

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 11:52
В Минздраве сообщили о состоянии зараженного коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

О симптомах заражения коронавирусом украинец сообщил 28 февраля

У зараженного коронавирусом украинца лихорадка і сухой кашель. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что о симптомах украинец сообщил 28 февраля, был госпитализирован - 29 февраля.

"Завершилось исследование вчера поздно вечером. Лихорадка и сухой кашель", - рассказал о состоянии украинца Ляшко.

Напомним, сегодня в Минздраве Украины подтвердили первое заражение коронавирусом в Украине. В Минздраве начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек. По данным СМИ, заразился житель Черновцов, который вернулся из Италии.

Ближайший контактный человек - это жена, которая путешествовала с мужем, она сейчас находится в самоизоляции.

РБК-Украина писало, что вчера в Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Известно, что ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).

У эвакуированных из Китая нет симптомов коронавируса, - Минздрав В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинысостояниеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь