Лікарі спостерігають за здоров'ям митника, який перевіряв авто українця з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент у нього немає симптомів захворювання

У митника, який проводив огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, немає симптомів захворювання. Зараз він перебуває під наглядом лікарів, йдеться в повідомленні прес-служби Нової митниці на сторінці Facebook.

Повідомляється, що інспектор митного поста "Порубне", який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у рукавичках і масці.

"Станом на сьогодні, у нього немає ніяких симптомів захворювання", - йдеться в повідомленні.

Однак, для мінімізації можливих ризиків, митник буде перебувати в самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів. За повідомленням прес-служби Чернівецького загону, "зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим коронавірусом, теж перебуває під наглядом медиків".

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні вперше зафіксували коронавірус. У школах Чернівців після виявлення коронавірусу у жителя міста посилили заходи безпеки. Разом з тим, на даний момент, навчальний процес у школах триває. При цьому, класних керівників в школах зобов'язали не допускати до занять дітей, у яких є температура і симптоми грипу.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я при необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики короновірусу. При цьому він зазначив, що зараз в Україні досить тестів.