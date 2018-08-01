Врач рассказал о состоянии херсонской активистки Гандзюк

По словам медика, все жизненно важные функции потерпевшей нормализованы

Чиновница городского совета Херсона, общественная активистка Екатерина Гандзюк, которую вчера, 31 июля, неизвестные облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев, передает "112 Украина".

По его словам, площадь поражения остается такой же - 30%.

"Состояние потерпевшей за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - сообщил врач.

Как сообщалось ранее, Гандзюк, в результате нападения, получила более 30% ожогов тела.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк.

Также полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона.

Кроме того, Организация Transparency International Украина потребовала расследовать нападение на Гандзюк.