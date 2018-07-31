Transparency International требует расследовать нападение на чиновницу херсонского горсовета

В TI возмущены нападением на Гандзюк, которую облили кислотой

Организация Transparency International (ТІ) Украина требует расследования нападения на чиновницу херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В TI возмущены нападением на Гандзюк, которую облили кислотой. Организация требует результатов расследования, установления заказчиков этого преступления и их мотивов.

"Наконец, пришло время Национальной полиции дать четкий сигнал о том, что любые попытки применения силы против активистов будут разоблачены, а лица, которые совершают нападения - привлечены к ответственности", - заявляют в Transparency International.

Напомним, что в Херсоне сегодня утром, 31 июля, неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк.

По его словам, неизвестный поджидал Гандзюк у подъезда и плеснул на нее кислотой. У нее серьезные ожоги.

Отметим, Екатерина Гандзюк неоднократно критиковала областное управление Нацполиции Херсонской области и другие органы власти.

Добавим, что в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

Кроме того, в Киеве избили нардепа Юрия Левченко. Как сообщалось, инцидент произошел сегодня на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей.