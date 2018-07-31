Напад у Херсоні: у чиновниці понад 30% опіків тіла

Наразі стан Гандзюк стабільний, її лікують

Чиновниця Херсонської міської ради Катерина Гандзюк, на яку сьогодні напали, отримала хімічний опік понад 30% тіла. Про це заявив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Юрій Равелев, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає Равелев, наразі стан Гандзюк тяжкий, її лікують.

"Вона отримала хімічний опік понад 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітини. Опік лівого ока. На даний момент стан досить тяжкий. Проводяться протишокові заходи", - сказав він.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на чиновницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк.

Також поліція оголосила у розшук нападника на чиновницю міськради Херсона. Поліція просить усіх, хто може знати місце перебування зловмисника, повідомити інформацію правоохоронцям.

Як відомо, сьогодні, 31 липня 2018 року, у Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.