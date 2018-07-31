Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Преступление переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля. Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на Гандзюк.

"Генпрокурор Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на К.Гандзюк. Преступление, предварительно квалифицирован как "хулиганство", уже переквалифицировано на ч.2 ст.121 УК "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего", - сообщила она.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии. Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу городского совета Гандзюк.