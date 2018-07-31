Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Новости Общество 31.07.2018 - 18:40
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Преступление переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля. Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на Гандзюк.

"Генпрокурор Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на К.Гандзюк. Преступление, предварительно квалифицирован как "хулиганство", уже переквалифицировано на ч.2 ст.121 УК "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего", - сообщила она.

Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии. Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу городского совета Гандзюк.

Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона Transparency International требует расследовать нападение на чиновницу Херсонского горсовета
Теги:  Юрий Луценко,  нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС