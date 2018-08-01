Лікар розповів про стан херсонської активістки Гандзюк
За словами медика, всі життєво важливі функції потерпілої нормалізовані
Чиновниця міської ради Херсона, громадська активістка Катерина Гандзюк, яку вчора, 31 липня, невідомі облили кислотою, знаходиться в стабільно важкому стані. Про це повідомив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равельов, передає "112 Україна".
За його словами, площа ураження залишається такою ж - 30%.
"Стан потерпілої за добу не змінився в гіршу сторону, стабільно важкий. Вона в свідомості, контактна. Всі її життєво важливі функції нормалізовані у вигляді нормального артеріального тиску, роботи нирок, тому хвора стабільна на сьогодні", - повідомив лікар.
Як повідомлялося раніше, Гандзюк, в результаті нападу, отримала понад 30% опіків тіла.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.
У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне виробництво за фактом нападу на чиновницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк.
Повідомлялося, що поліція оголосила в розшук нападника на чиновницю міськради Херсона.
Крім того, Організація Transparency International закликала розслідувати напад на Гандзюк.