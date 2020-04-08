В ВР заслушают отчет Нацрады по вопросам телевидения за 2019 год

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отчет заслушает комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня, 8 апреля, заслушает отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания по 2019 год. Об этом свидетельствует график заседаний комитетов, опубликован на сайте парламента.

Заседание комитета начнется в 11:30.

"Об отчете Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год (принятие решения)", - указано в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят законодательные предложения, направленные на государственную поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма и информационной сферы в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

Напомним, в начале марта анонсировалось, что профильный комитет парламента 18 марта рассмотрит отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля членами Нацрады по вопросам телевидения.

Так, в конце октября прошлого года вступил в силу закон о Нацраде по телерадиовещанию по поводу совершенствования процедуры увольнения и назначения членов ведомства.