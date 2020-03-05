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Зеленский назначил двух новых членов Нацрады

Новости » Политика     05.03.2020 - 10:52
Зеленский назначил двух новых членов Нацрады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Коваль и Зиневич стали членами Нацрады по вопросам телевидения

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля членами Нацрады по вопросам телевидения. Это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента.

В одном из указов говорится, "назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Зеленский назначил двух новых членов Нацрады

В другом указе говорится, "назначить Коваля Валентина Юрьевича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Зеленский назначил двух новых членов Нацрады

Напомним, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что законопроект №2693 "О медиа" определяет два типа регулирования средств массовой информации.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 декабря в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о СМИ планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.

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