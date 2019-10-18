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Опубликован закон о непрерывной работе Нацрады

Новости » Политика    18.10.2019 - 16:17
Опубликован закон о непрерывной работе Нацрады
Фото: парламент (РБК-Украина)

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования

Опубликован закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады в пятницу, 18 октября, в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме подпункта 1 и абзаца четвертого подпункта 3 пункта 1 этого закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

Документом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Напомним,президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 октября.

Верховная рада приняла данный закон 2 октября. Действующий порядок допускает двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Ожидается, что вопрос с лицензией "112 Украина" будет решать новая Национальная рада.

"Мы должны перезагрузить Нацраду. И они пусть без меня будут рассматривать этот вопрос. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию", - заявил во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский.

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