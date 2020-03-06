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Комитет Рады рассмотрит отчет Нацрады по вопросам телерадиовещания

Новости » Политика     06.03.2020 - 13:57
Комитет Рады рассмотрит отчет Нацрады по вопросам телерадиовещания
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отчет опубликован на сайте Нацрады

Профильный комитет парламента на следующей пленарной неделе рассмотрит отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год. Об этом говорится в повестке дня комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что отчет за прошлый год был обнародован на сайте Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

"На заседании 18 марта комитет рассмотрит отчет Национальной рады Украины
по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля членами Нацрады по вопросам телевидения.

Как писало РБК-Украина, в конце октября вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.

Документом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

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