ВР может запретить изменение целевого назначения земли для строительства спортсооружений

Закон предлагает внести соответствующее изменение в статью 20 Земельного кодекса.

"Члены комитета поддержали законодательную инициативу. По их мнению, введение нормы позволит в случае принятия решений органами местного самоуправления о реорганизации (или ликвидации) коммунальных учреждений физической культуры и спорта, использовать земельные участки, на которых размещаются эти учреждения, по целевому назначению", - указано в сообщении.

Комитет решил рекомендовать Раде принять законопроект за основу и в целом.

"Соответствующий вывод комитета отправлен в комитет по вопросам аграрной и земельной политики", - проинформировали в ВР.