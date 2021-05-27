ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закон для завершения земельной реформы вступил в силу: что он предусматривает

Новина українською →
Украина, Четверг 27 мая 2021 07:46
Закон для завершения земельной реформы вступил в силу: что он предусматривает Фото: закон о передаче земель ОТО вступил в силу (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Сегодня вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования.

Закон разрешил передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных земучастков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Изменение целевого назначения происходит по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения можно будет обжаловать в суде.

В Главном юридическом управлении парламента подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Это фактически приводит к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность "de facto" землю "сельскохозяйственного назначения".

Напомним, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября прошлого года ВР одобрила этот закон за основу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика земля Рынок земли Закон
NEWS
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
"Состоялся жесткий обмен мнениями": в ОП рассказали о переговорах "нормандских" советников
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку