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Рада планирует вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности

Новости » Политика     14.11.2019 - 17:25
Рада планирует вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Планируется передать такие участки в коммунальную собственность

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который разрешит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Соответствующее решение поддержали 272 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект направлен на улучшение системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. В частности, документ разработан для передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Кроме того, предлагается внести изменения в земельное законодательство:

  • установить на законодательном уровне четкий, организационно простой и не затратный механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;
  • предоставить органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земельных участков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;
  • отказаться от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере земельных отношений, в пользу центрального органа, реализующего политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных и тому подобное.

Напомним, вчера, 13 ноября, Верховная рада в первом чтении одобрила запуск рынка земли. Данная редакция предполагает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.

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