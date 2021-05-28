ВР може заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортспоруд

Закон пропонує внести відповідну зміну до статті 20 Земельного кодексу.

"Члени комітету підтримали законодавчу ініціативу. На їхню думку, запровадження норми дасть можливість у разі прийняття рішень органами місцевого самоврядування про реорганізацію (або ліквідацію) комунальних закладів фізичної культури і спорту, використовувати земельні ділянки, на яких розміщуються ці заклади, за цільовим призначенням", - вказано у повідомленні.

Комітет вирішив рекомендувати Раді прийняти законопроект за основу та в цілому.

"Відповідний висновок комітету надіслано до комітету з питань аграрної та земельної політики", - поінформували у ВР.