ВР може заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортспоруд

В Україні можуть заборонити зміну цільового призначення земельних ділянок, наданих для будівництва та обслуговування спортивних споруд. Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту підтримав відповідний законопроект №5434.
Закон пропонує внести відповідну зміну до статті 20 Земельного кодексу.
"Члени комітету підтримали законодавчу ініціативу. На їхню думку, запровадження норми дасть можливість у разі прийняття рішень органами місцевого самоврядування про реорганізацію (або ліквідацію) комунальних закладів фізичної культури і спорту, використовувати земельні ділянки, на яких розміщуються ці заклади, за цільовим призначенням", - вказано у повідомленні.
Комітет вирішив рекомендувати Раді прийняти законопроект за основу та в цілому.
"Відповідний висновок комітету надіслано до комітету з питань аграрної та земельної політики", - поінформували у ВР.
Нагадаємо, набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.
Як писало РБК-Україна, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба". Парламентарії почали його розгляд 16 березня і пройшли 3128 поправок до другого читання документа.
Так, у середині листопада минулого року ВР схвалила цей закон за основу.