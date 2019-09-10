ВР может ввести компенсацию стоимости покупки за выявленные нарушения при расчетах

Для введения механизма Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс
Верховная рада поддержала за основу в первом чтении №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 249 парламентариев.
Предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается:
Напомним, Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1053 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Документом предусматривается введение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.
Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года Кабмин утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.
Отметим также, в октябре прошлого года вступил в силу приказ Министерства финансов №773, который предусматривает изменения в порядки регистрации и применения РРО (кассовых аппаратов).