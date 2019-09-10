ВР може запровадити компенсацію вартості покупки за виявлені порушення при розрахунках

Для запровадження механізму Рада планує внести зміни до Податкового кодексу
Верховна рада підтримала за основу у першому читанні №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 249 парламентарів.
Пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:
Нагадаємо, Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1053 "Про внесення змін до закону" Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг "щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом передбачається введення програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право вибирати класичний РРО або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей.
Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року Кабмін затвердив проведення пілотного проекту з використання смартфонів і планшетів як новітніх касових апаратів.
Відзначимо також, у жовтні минулого року набув чинності наказ Міністерства фінансів №773, який передбачає зміни до порядків реєстрації і застосування РРО (касових апаратів).