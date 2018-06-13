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Интервью

В Украине запустят пилотный проект по использованию гаджетов вместо кассовых аппаратов

НовостиЭкономика    13.06.2018 - 11:44
Фото: иллюстративное фото (donoda.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (donoda.gov.ua)

Правительство предлагает упростить регистрацию расчетных операций

Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно пояснительной записке, снижение покупательной способности негативно влияет на предпринимательскую активность, что демотивирует малый и средний бизнес, который обязан приобретать дорогостоящие модели кассовых аппаратов, представленные на рынке кассовой техники Украины.

Кроме того, мировой опыт и имеющиеся разработки позволяют использовать новые подходы в сфере применения кассовых аппаратов путем введения альтернативных технологий, в частности применения усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программно-аппаратных комплексов и информационных технологий, при использовании которых регистратором расчетных операций, в частности, могут служить электронные устройства широкого потребления, такие как смартфоны и планшеты.

 

Предполагается, что в ходе пилотного проекта, который продлится до конца 2019 года, будет проведено изучение и опытная эксплуатация новейших аппаратов для регистрации расчетных операций (РРО). Будет изучена возможность их применения для осуществления расчетных операций, операций по купле-продаже иностранной валюты, целесообразность их внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего применения субъектами хозяйствования наряду с традиционными моделями РРО.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин намерен упростить использование кассовых аппаратов.  

 

В Кабмине продолжается дискуссия о создании нового министерства, - Минюст
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, гаджет, кассовые аппараты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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