В Украине запустят пилотный проект по использованию гаджетов вместо кассовых аппаратов

Правительство предлагает упростить регистрацию расчетных операций

Кабинет министров Украины утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно пояснительной записке, снижение покупательной способности негативно влияет на предпринимательскую активность, что демотивирует малый и средний бизнес, который обязан приобретать дорогостоящие модели кассовых аппаратов, представленные на рынке кассовой техники Украины.

Кроме того, мировой опыт и имеющиеся разработки позволяют использовать новые подходы в сфере применения кассовых аппаратов путем введения альтернативных технологий, в частности применения усовершенствованных компьютерно-кассовых систем, программно-аппаратных комплексов и информационных технологий, при использовании которых регистратором расчетных операций, в частности, могут служить электронные устройства широкого потребления, такие как смартфоны и планшеты.

Засідання Уряду: перехід від касових апаратів до системи електронних чеків. Штрафи, монополія, реєстрація та перереєстрація зі сплатою "обраним": ми поставимо крапку на цьому, запроваджуючи електронні чеки і позбавимось касових монополій. Для підприємців це крок вперед. pic.twitter.com/rYWI3b4Fgr — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 13, 2018

Предполагается, что в ходе пилотного проекта, который продлится до конца 2019 года, будет проведено изучение и опытная эксплуатация новейших аппаратов для регистрации расчетных операций (РРО). Будет изучена возможность их применения для осуществления расчетных операций, операций по купле-продаже иностранной валюты, целесообразность их внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего применения субъектами хозяйствования наряду с традиционными моделями РРО.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин намерен упростить использование кассовых аппаратов.