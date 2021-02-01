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ВР может устранить коллизию при назначении набсовета "Cуспільного" на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Верховная рада может устранить коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного" на этой неделе. Соответствующий законопроект №4413 могут рассмотреть уже во вторник.

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Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета ВР.

"Вопрос, на котором хотелось бы акцентировать. Это законопроект №4413 относительно наблюдательного совета "Суспільного". Очень важно его во вторник рассмотреть, потому что он сейчас на четверг стоит. Мы можем просто не успеть все процедуры пройти", - сказал депутат Рады.

Этот закон устанавливает срок полномочий членов наблюдательного совета "Cуспільного" - пять лет.

Напомним, Верховной раде рекомендуют устранить коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного". Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики по законопроекту №4413.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря народные депутаты приняли за основу законопроект №4413.

Так, в позапрошлом году наблюдательный совет "Cуспільного" отменил свое решение об увольнении председателя правления компании-вещателя Зураба Аласании. Однако суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

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