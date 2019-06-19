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Суд отменил решение об увольнении Аласании

Новости » Общество    19.06.2019 - 20:08
Суд отменил решение об увольнении Аласании
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Суд признал решение наблюдательного совета НОТУ незаконным

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) относительно увольнения Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Аласания в Facebook.

Как написал Аласания, суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с ним. Таким образом Аласания остался на посту руководителя "UA: Суспільне".

Суд отменил решение об увольнении Аласании

Напомним, в конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Первый" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

Позже Аласания сообщил, что 25 февраля подаст иск в Шевченковский районный суд города Киева против НОТУ и членов наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой за досрочное отстранение от должности.

Также, РБК-Украина писало, что наблюдательный совет НОТУ отсрочил дату расторжение контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая 2019. Такое решение было принято во время заседания наблюдательного совета 12 февраля.

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Новости Украины Зураб АласанияувольнениеНОТУ
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