ВР може усунути колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного" цього тижня

Верховна рада може усунути колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного" цього тижня. Відповідний законопроект №4413 можуть розглянути вже у вівторок.

Про це заявив перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради ВР.

"Питання, на якому хотілося б закцентувати. Це законопроект №4413 щодо наглядової ради "Суспільного". Дуже важливо його у вівторок розглянути, бо він зараз на четвер стоїть. Ми можемо просто не встигнути всі процедури пройти", - сказав депутат Ради.

Цей закон встановлює термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного" - п'ять років.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують усунути колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного". Таке рішення прийняв комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо законопроекту №4413.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня народні депутати прийняли за основу законопроект №4413.

Так, у позаминулому році наглядова рада "Cуспільного" скасувала своє рішення про звільнення голови правління компанії-мовника Зураба Аласанії. Однак суд визнав незаконним і скасував рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту з Аласанією.