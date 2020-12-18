Рада хочет урегулировать коллизию при назначении набсовета "Cуспільного"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада хочет урегулировать коллизию при назначении членов наблюдательного совета "Суспільного". Народные депутаты приняли за основу законопроект №4413.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 260 нардепов.

Согласно документу, депутатские фракции и группы Рады текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов набсовета НОТУ, избранных фракциями и группами предыдущего созыва, смогут выбирать новых членов с учетом требований этого закона.

После принятия этого закона депутатские фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НОТУ фракциями и группами текущего созыва, не смогут делегировать представителей в набсовет.

Устанавливают и новый срок полномочий членов наблюдательного совета "Суспільного" - пять лет. Сейчас он составляет четыре года.

Напомним, в прошлом году наблюдательный совет "Суспільного" отменил свое решение об увольнении главы правления компании-вещателя Зураба Аласании.

Как писало РБК-Украина, ранее суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне" в конце января 2019-го.