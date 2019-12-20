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ВР усилила соцгарантии военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий

Новости » Политика     20.12.2019 - 14:03
ВР усилила соцгарантии военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 323 народных избранника

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменения в статью 13 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны". Документ поддержали 323 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий, предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Напомним, что законопроект об усилении социальной гарантии военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий был принят за основу в первом чтении 5 декабря. Проект закона поддержали 313 депутатов Верховной рады. Тогда нардепы также приняли сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Кроме того, ранее парламент одобрил законопроект №1197, предусматривающий перерасчет денежного обеспечения семьям военнопленных. Его поддержали 319 народных депутатов.

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