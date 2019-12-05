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Рада хочет предусмотреть перерасчет денежного обеспечения семьям пленных военных

Новости » Политика     05.12.2019 - 17:30
Рада хочет предусмотреть перерасчет денежного обеспечения семьям пленных военных
Фото: заседание Совета (РБК-Украина)

Проект закона поддержали 319 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 319 нардепов. Парламентарии также одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Документом предлагается установление правовых оснований для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих ВСУ, других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

Проектом определяется, что к участникам боевых действия относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями

При этом предполагается, что порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом министров.

Напомним, Верховная рада VIII созыва в 2016 году поддержала за основу и в целом законопроект №4878 "О внесении изменений в статью 9 закона Украины "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей" (относительно обеспечения равенства прав военнослужащих на денежное обеспечение)". Тогда документ поддержали 237 парламентариев.

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