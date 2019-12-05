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Рада хочет усилить соцгарантии военным, получивших инвалидность в ходе боевых действий

Новости » Политика     05.12.2019 - 20:14
Рада хочет усилить соцгарантии военным, получивших инвалидность в ходе боевых действий
Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект за основу поддержали 313 депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1198 "О внесении изменения в статью 13 закона" О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 313 депутатов Рады. Нардепы также приняли сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Законопроектом предлагается предоставить военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий, право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Законопроект предусматривает перерасчет денежного обеспечения семьям пленных военных. Его поддержали 319 депутатов.

Также сообщалось, что парламент 4 декабря одобрил закон о получении добровольцами статуса УБД. За документ проголосовали 329 парламентариев.

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