ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР посилила соцгарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій

Новини » Політика     20.12.2019 - 14:03
ВР посилила соцгарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 323 народних обранця

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1198 "Про внесення зміни до статті 13 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни". Документ підтримали 323 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, військовослужбовцям, які отримали інвалідність в ході бойових дій, надається право на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Нагадаємо, що законопроект про посилення соціальної гарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій був ухвалений за основу в першому читанні 5 грудня. Проект закону підтримали 313 депутатів Верховної ради. Тоді нардепи також взяли скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Крім того, раніше парламент схвалив законопроект №1197, що передбачає перерахунок грошового забезпечення сім'ям військовополонених. Його підтримали 319 народних депутатів.

Рада схвалила закон про статус учасників бойових дій для моряків ВМС Рада внесла зміни до Податкового кодексу для продовження фінреструктуризації
Новини України військовіВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся