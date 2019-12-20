ВР посилила соцгарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 323 народних обранця

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1198 "Про внесення зміни до статті 13 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни". Документ підтримали 323 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, військовослужбовцям, які отримали інвалідність в ході бойових дій, надається право на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Нагадаємо, що законопроект про посилення соціальної гарантії військовим, які отримали інвалідність в ході бойових дій був ухвалений за основу в першому читанні 5 грудня. Проект закону підтримали 313 депутатів Верховної ради. Тоді нардепи також взяли скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Крім того, раніше парламент схвалив законопроект №1197, що передбачає перерахунок грошового забезпечення сім'ям військовополонених. Його підтримали 319 народних депутатів.