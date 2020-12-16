ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВР сократила сроки рассмотрения закона о выплатах лаборантам, тестирующим на COVID

Украина, Среда 16 декабря 2020 11:01
ВР сократила сроки рассмотрения закона о выплатах лаборантам, тестирующим на COVID
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада сократила сроки рассмотрения закона о выплатах ученым, задействованным в тестированиях на СOVID-19. Речь идет о законопроекте №4464.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За это проголосовали 308 народных депутатов.

Профильный комитет рекомендовал Верховной раде одобрить этот законопроект.

Работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплате к зарплатам.

Так, в конце ноября стало известно, что Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика льготытестированиеВерховная РадаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь