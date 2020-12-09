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Минздрав изменит алгоритм, чтобы увеличить количество тестов на COVID-19

Киев, Среда 09 декабря 2020 14:16
Минздрав изменит алгоритм, чтобы увеличить количество тестов на COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с началом использования тестов на антиген мы значительно расширим круг лиц, которые будут проходить исследования. Я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу изменить алгоритм тестирования на коронавирус", - заявил он.

Кроме того, будут внесены изменения в алгоритм обязательного тестирования на COVID-19 во время плановой госпитализации больных.

"Сейчас при плановой госпитализации необходимо пройти ИФА-тест. С началом применения экспресс-тестов на антиген, которые занимают всего 15 минут, алгоритм значительно упрощается. Сейчас мы занимаемся обеспечением больниц этими тестами", - добавил министр.

Напомним, в Минздраве заявили, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине стабилизировалась. За последние дни уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших превышает число заболевших на две тысячи.

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Новости Украины Общество КоронавирусМаксим Степанов

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