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Тестирование на COVID-19: работникам лабораторий хотят назначить доплаты

Украина, Пятница 11 декабря 2020 16:26
Тестирование на COVID-19: работникам лабораторий хотят назначить доплаты
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Задействованным в тестированиях на СOVID-19 ученым могут назначить доплаты и предоставить социальные гарантии. Речь идет о биологах, микробиологах, вирусологах, биохимиках.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

В частности, профильный комитет рекомендовал Верховной раде поддержать это решение, приняв законопроект №4464.

В СН подчеркивают, что работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники.

"Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплате к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии", - подчеркнули в политсиле.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.

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