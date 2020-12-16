ВР скоротила терміни розгляду закону про виплати лаборантам, що тестують на COVID

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада скоротила терміни розгляду закону про виплати вченим, задіяним у тестуваннях на СOVID-19. Йдеться про законопроект №4464.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За це проголосували 308 народних депутатів.

Профільний комітет рекомендував Верховній раді схвалити цей законопроект.

Працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники. Йдеться про стаж і можливості більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплати оздоровчих надбавок і доплати до зарплат.

Так, у кінці листопада стало відомо, що Кабінет міністрів планує встановити медичним працівникам установ освіти державної і комунальної форм власності доплату в розмірі 20% від зарплати.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть здавати тести на коронавірус.