ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВР может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения закона о децентрализации

Новости » Политика     14.01.2020 - 11:08
ВР может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения закона о децентрализации
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

СН ожидает, что Конституционный суд предоставит заключение по законопроекту до начала следующей сессии

В парламенте инициируют внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения законопроекта о децентрализации. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во фракции ожидают, что Конституционный суд предоставит заключение по законопроекту до начала следующей сессии парламента.

"(Внеочередное заседание, - ред.) да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - ред.). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил Арахамия.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что если Верховная рада не успеет вовремя принять закон о децентрализации власти, это не повлияет на сроки проведения местных выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе. Так, Рада должна рассмотреть направление соответствующего законопроекта №2098 на рассмотрение в Конституционный суд.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский направил в ВР усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны по децентрализации власти.

Рада рассмотрит создание единого органа интеллектуальной собственности на этой неделе Рада рассмотрит 5 евроинтеграционных законопроектов на этой неделе
Новости Украины КонституциядецентрализацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь