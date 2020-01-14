ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР може зібратися на позачергове засідання для розгляду закону про децентралізацію

Новини » Політика     14.01.2020 - 11:08
ВР може зібратися на позачергове засідання для розгляду закону про децентралізацію
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

СН очікує, що Конституційний суд надасть висновок стосовно законопроекту до початку наступної сесії

У парламенті ініціюють позачергове засідання Верховної ради для розгляду законопроекту про децентралізацію. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції очікують, що Конституційний суд надасть висновок стосовно законопроекту до початку наступної сесії парламенту.

"(Позачергове засідання, - ред. ) так, буде. З теми по децентралізації. Нам треба буде додаткове голосування до наступної сесії. Якщо буде висновок (Конституційного суду, - ред.) Якщо не буде висновку - тоді немає потреби", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що якщо Верховна рада не встигне вчасно прийняти закон про децентралізацію влади, це не вплине на терміни проведення місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації на цьому тижні. Так, Рада повинна розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.

Відзначимо, глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Рада розгляне створення єдиного органу інтелектуальної власності цього тижня Рада розгляне 5 євроінтеграційних законопроектів цього тижня
Новини України КонституциядецентралізаціяВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся