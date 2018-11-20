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ВР саботирует снятие депутатской неприкосновенности, - Геращенко

Новости » Политика    20.11.2018 - 17:17
ВР саботирует снятие депутатской неприкосновенности, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По мнению Геращенко, такие действия замедляют ход расследований уголовных дел

Депутаты Верховной рады саботируют снятие депутатской неприкосновенности с депутатов и блокирует расследование по многим уголовным делам. Такое мнение высказала первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Она извинилась перед генеральным прокуром Украины Юрием Луценко, добавив, что "проваленным голосованием" относительно снятия неприкосновенности с депутатов замедляются следственные действия.

"Сегодня парламент в очередной раз провалил снятие депутатской неприкосновенности с конкретного депутата, Станислава Березкина, к которому у прокуратуры есть конкретные вопросы по поводу возможного незаконного вывода средств из банка. Я приношу извинения Юрию Луценко за это проваленное парламентом голосование. ВР, а не ГПУ откровенно саботирует снятия неприкосновенности с депутатов, а значит, блокирует расследования по многим делам", - написала Геращенко.

Также первый заместитель главы ВР заявила, что по ее мнению, этот состав парламента не сможет проголосовать за соответствующие изменения в Конституции.

"И для меня, к сожалению, очевидно, что этот состав парламента вряд ли проголосует за изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности", - отметила она.

ВР саботирует снятие депутатской неприкосновенности, - Геращенко

Напомним, Верховная рада Украины 20 ноября отказался снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Парламентария подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, следствием усматриваются признаки уголовного преступления по статьям 191 УК, то есть "хищение", ст. 209 УК, то есть "отмывание" и ст. 364 УК - "злоупотребление служебным положением", ст. 366, то есть "подделка документов".

В то же время регламентный комитет ВР считает, что в представлении ГПУ отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение народным депутатом особо тяжких коррупционных преступлений, за которые законом предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало РБК-Украина, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что из-за отказа снять депутатскую неприкосновенность с Березкина следствие по его делу заблокировано. Однако он считает, что оно все равно будет продолжаться, и дело будет направлено в суд.

Рада заблокировала следствие по делу Березкина, - Холодницкий Луценко рассказал подробности подозрения нардепу Березкину
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