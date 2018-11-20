ВР саботує зняття депутатської недоторканності, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

На думку Геращенко, такі дії уповільнюють розслідування кримінальних справ

Депутати Верховної ради саботують зняття депутатської недоторканності з депутатів та блокує розслідування по багатьох кримінальних справах. Таку думку висловила перший заступник глави ВР Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її повідомлення у Facebook.

Вона вибачилась перед генеральним прокуром України Юрієм Луценко, додавши, що "проваленим голосуванням" щодо зняття недоторканності з депутатів уповільнюються слідчі дії.

"Сьогодні парламент вчергове провалив зняття депутатської недорканності з конкретного депутата, Станіслава Берьозкіна, до якого в прокуратури є конкретні запитання щодо можливого незаконного виведення коштів з банку. Я приношу вибачення Юрій Луценко за це провалене парламентом голосування. ВР, а не ГПУ відверто саботує зняття недоторканості з депутатів, а значить, блокує розслідування по багатьом справам", - написала Геращенко.

Також перший заступник глави ВР заявила, що на її думку, цей склад парламенту не зможе проголосувати за відповідні зміни в Конституції.

"І для мене, на жаль, очевидно, що цей склад парламенту навряд чи проголосує за зміни до Конституції - щодо зняття недоторканості", - зазначила вона.

Нагадаємо, Верховна рада України 20 листопада відмовилася зняти депутатську недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна. Парламентаря підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного "Ощадбанку".

За словами генпрокурора Юрія Луценка, слідством вбачаються ознаки кримінального злочину за статтями 191 КК, тобто "розкрадання", ст. 209 КК, тобто "відмивання" і ст. 364 КК - "зловживання службовим положенням", ст. 366, тобто "підробка документів".

Водночас регламентний комітет ВР вважає, що в поданні ГПУ відсутні достатні докази, які підтверджують вчинення народним депутатом особливо тяжких корупційних злочинів, за які законом передбачено позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що через відмову зняти депутатську недоторканність з Берьозкіна слідство у його справі заблоковано. Однак він вважає, що воно все одно триватиме, і справа буде направлена до суду.