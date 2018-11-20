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Рада заблокировала следствие по делу Березкина, - Холодницкий

Новости » Политика    20.11.2018 - 12:55
Рада заблокировала следствие по делу Березкина, - Холодницкий
Фото: Станислав Березкин (УНИАН)

Прокуроры САП расследовали дело по нардепу Березкина более 1,5 года

Следствие по делу народного депутата Станислава Березкина было заблокировано решением Верховной рады не дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако руководитель САП считает, что следствие будет все равно продолжаться, и дело будет направлено в суд.

"Фактически следствие по конкретному лицу заблокировано, потому что нет согласия на привлечение. Такая ситуация уже не первый раз. Думаю, все равно следствие будет продолжаться, дело будет направлено в суд. А по депутату будет выделено отдельное производство", - заявил Холодницкий.

По его словам, прокуроры САП расследовали производства по нардепу Березкину более 1,5 года.

"Были совершены все необходимые следственные и процессуальные действия. Есть четкая доказательная база, что именно это лицо выступает организатором преступления. Но еще вчера на комитете, что сегодня мы услышали, что у нас нет никаких доказательств, которые подтвердят его личную роль. Мы доказываем показаниями свидетелей, что именно это лицо делало все для того, чтобы получить кредит по поддельным документам", - добавил руководитель САП.

Напомним, ВР во вторник, 20 ноября, отказалась снять неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Так, его подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка". За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина ранее, глава регламентного комитета ВР Павел Пинзеник заявил, что представления ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина являются законными, но необоснованными.

Регламентный комитет ВР также полагает, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений.

Добавим также, представление было инициировано главой САП Назаром Холодницким, затем генпрокурор Юрий Луценко внес его в Раду.

Нардепы отказались снять неприкосновенность с Березкина Рада начала рассмотрение снятия неприкосновенности с Березкина
Новости Украины неприкосновенностьВерховная РадаНазар Холодницкий
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