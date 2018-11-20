Рада заблокировала следствие по делу Березкина, - Холодницкий

Прокуроры САП расследовали дело по нардепу Березкина более 1,5 года
Следствие по делу народного депутата Станислава Березкина было заблокировано решением Верховной рады не дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.
Однако руководитель САП считает, что следствие будет все равно продолжаться, и дело будет направлено в суд.
"Фактически следствие по конкретному лицу заблокировано, потому что нет согласия на привлечение. Такая ситуация уже не первый раз. Думаю, все равно следствие будет продолжаться, дело будет направлено в суд. А по депутату будет выделено отдельное производство", - заявил Холодницкий.
По его словам, прокуроры САП расследовали производства по нардепу Березкину более 1,5 года.
"Были совершены все необходимые следственные и процессуальные действия. Есть четкая доказательная база, что именно это лицо выступает организатором преступления. Но еще вчера на комитете, что сегодня мы услышали, что у нас нет никаких доказательств, которые подтвердят его личную роль. Мы доказываем показаниями свидетелей, что именно это лицо делало все для того, чтобы получить кредит по поддельным документам", - добавил руководитель САП.
Напомним, ВР во вторник, 20 ноября, отказалась снять неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Так, его подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка". За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Как писало РБК-Украина ранее, глава регламентного комитета ВР Павел Пинзеник заявил, что представления ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина являются законными, но необоснованными.
Регламентный комитет ВР также полагает, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений.
Добавим также, представление было инициировано главой САП Назаром Холодницким, затем генпрокурор Юрий Луценко внес его в Раду.