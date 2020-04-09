ВР рекомендуют признать работу Нацрады неудовлетворительной в 2019 году

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году неудовлетворительной. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, соответствующее решение принято на заседании комитета, состоявшегося 8 апреля в режиме видеоконференции.

Указано, что отчет о работе Нацрады был заслушан на предыдущем заседании комитета 18 марта. Во время обсуждения народные депутаты высказали ряд вопросов к направлениям деятельности регулятора и решили принять решение после детального изучения отчета.

"В результате участники заседания 8 апреля вынесли на голосование два предложения - рекомендовать принять отчет к сведению и признать работу регулятора за прошлый год неудовлетворительной. Большинство членов комитета поддержали решение рекомендовать Верховной раде признать работу Нацрады за 2019 год неудовлетворительной", - отмечается в сообщении.

Так, в заключении комитета указано, что за отчетный период имели место "факты самоустранения Национальной рады от выполнения надзорных полномочий и контрольных функций".

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 8 апреля заслушает отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет парламента 18 марта также рассматривал отчет Нацрады.

В конце октября прошлого года вступил в силу закон о Нацраде по телерадиовещанию по поводу совершенствования процедуры увольнения и назначения членов ведомства.