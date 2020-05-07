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В Раде появился закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку

Новости » Политика     07.05.2020 - 17:42
В Раде появился закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №3448 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает обязать претендентов на должность судьи будут проходить специальную проверку. Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства. Кроме того, претендентов обяжут сообщать о работающих в этом суде близких лиц. Требования будут распространяться также на кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме того, без специальной проверки на коррупцию кандидат не сможет стать присяжным.

Как писало РБК-Украина, КМУ предлагает Верховной раде принять законопроект №3446 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

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