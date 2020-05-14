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Комитет ВР рассмотрит закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку

Новости » Политика     14.05.2020 - 16:47
Комитет ВР рассмотрит закон об обязанности будущих судей проходить спецпроверку
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Антикоррупционный комитет рассмотрит соответствующий законопроект Кабмина №3448

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит законопроект Кабинета министров об обязанности будущих судей проходить спецпроверку. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Указано, комитет не является главным по обработке этого закона.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции"(р.№3448, КМУ)", - отмечается в повестке дня.

Напомним, Кабинет министров ранее внес в Раду законопроект №3448 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О предотвращении коррупции".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины предложил обязать претендентов на должность судьи проходить специальную проверку. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Кроме того, претендентов обяжут сообщать о работающих в этом суде близких лиц. Требования будут распространяться также на кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме того, без специальной проверки на коррупцию кандидат не сможет стать присяжным.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины НАБУВерховная РадаСуд
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