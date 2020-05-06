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Кабмин предлагает обязать будущих судей проходить спецпроверку

Новости » Политика     06.05.2020 - 14:29
Кабмин предлагает обязать будущих судей проходить спецпроверку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон о предотвращении коррупции распространят на судей

Кабинет министров Украины предлагает обязать претендентов на должность судьи проходить специальную проверку. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кабмин рассмотрел изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Предлагается распространить действие закона о предотвращении коррупции на кандидатов на должность судьи и проводить в отношении них спецпроверку.

Кроме того, претендентов обяжут сообщать о работающих в этом суде близких лиц. Требования будут распространяться также на кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме того, без специальной проверки на коррупцию кандидат не сможет стать присяжным.

Фото: законопроект Кабмина

Напомним, ранее правительство изменило порядок назначения на государственную службу на время карантина. В частности, Кабинет министров разрешил назначать на эти должности без проведения конкурсов на ограниченный срок до конца карантина в Украине. По окончанию карантина должен быть проведен классический конкурс.

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