ВР рекомендуют отклонить изменения в законы по противодействию торговле людьми

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада 8 созыва приняла данный проект за основу в ноябре 2017 года

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде отклонить во втором чтении законопроект №6125 (0940 в новом созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении противодействия торговле людьми и защиты пострадавших лиц". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

В частности, проектом акта предлагалось привести определение "торговля людьми" в соответствие с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Также планировалось расширить круг субъектов национального механизма взаимодействия, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми и предусмотреть осуществление центральными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности женщин, девушек, мужчин и парней с инвалидностью от сексуального насилия и эксплуатации.

Докладывая данный законопроект, глава подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации Игорь Фрис отметил, что, согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, данный проект содержит системные недостатки, которые не устраняют правки, внесенные в ходе подготовки документа ко второму чтению.

Кроме того, по словам докладчика, за время, прошедшее после принятия законопроекта в первом чтении, был принят ряд других нормативно-правовых актов, которые урегулировали много вопросов.

"Во время обсуждения члены комитета поддержали вывод подкомитета, что данный проект закона утратил свою актуальность. На основании выше изложенного комитет рекомендовал Верховной раде данный законопроект во втором чтении отклонить", - сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года Верховная рада 8 созыва поддержала за основу в первом чтении законопроект №6125.

Как писало РБК-Украина, в Сумской области на международном пункте пропуска "Бачевск" задержали женщину, которая занималась торговлей людьми из Украины в Россию.

Добавим также, в конце июля в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что более 70% жертв торговли людьми составляют женщины.