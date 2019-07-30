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Женщины составляют более 70% жертв торговли людьми, - ОБСЕ

Новости » Общество    30.07.2019 - 15:01
Женщины составляют более 70% жертв торговли людьми, - ОБСЕ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Отметим, что торговля людьми является третьим (после торговли оружием и наркотиками) по прибыльности преступлением

Более 70% жертв торговли людьми составляют женщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отмечается, что особое внимание нужно уделять тяжелому положению женщин и девочек и нужно активизировать усилия для борьбы с торговлей.

"Торговля людьми - это ужасное преступление. Злоумышленникам еще никогда не было так легко действовать, и вместе с ними никогда не было так трудно бороться. Чтобы достичь реального прогресса в борьбе с этим явлением, государствам необходим дальновидный подход, который включает сотрудничество далеко за пределами национальных границ", - отметила директор Управления ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека Інґиборг Сольрун Ґисладоттир.

Напомним, в Донецкой области в трудовом рабстве удерживали 100 человек. Преступная группировка действовала под видом благотворительной организации по всей Украине. Правоохранителями были зафиксированы факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", которые действовали под вывеской всеукраинской благотворительной организации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, прекратили функционирование международного канала торговли людьми в Донецкой области. Было установлено, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправке женщин для работы в сфере предоставления интимных услуг в одной из стран Ближнего Востока.

В Донецкой обл. в трудовом рабстве удерживали 100 человек СБУ блокировала канал торговли людьми в Донецкой области
Новости Украины торговля людьми
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