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В Сумской области ликвидировали международный канал торговли людьми

Новости » Общество    23.09.2019 - 15:35
В Сумской области ликвидировали международный канал торговли людьми
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Девушек из Украины переправляли в Россию для оказания интимных услуг

В Сумской области на международном пункте пропуска "Бачевск" задержали женщину, которая занималась торговлей людьми из Украины в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что 31-летняя жительница Николаевской области переправляла девушек в Россию для оказания интимных услуг.

"Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели", - говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградской области. В отношении женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), ей грозит тюремный срок до 8 лет.

Напомним, РБК-Украина писало, что по данным ОБСЕ, женщины составляют более 70% жертв торговли людьми. При этом отмечается, что торговля людьми является третьим, после торговли оружием и наркотиками, по прибыльности преступлением.

Также сообщалось, что в июне полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров в Донецкой области, где в трудовом рабстве находилось около 100 человек. Организовал преступную деятельность гражданин России.

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Новости Украины торговля людьмиСумская область
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