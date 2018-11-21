Рада провалила закон о разрешении жителям Крыма регистрировать брак за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Предлагалось разрешить крымчанам зарегистрировать брак в день подачи заявления

Верховная рада Украины провалила аконопроект №8400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории", передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, проект парламентарии рассматривали по полной процедуре.

Так, за основу документ поддержали лишь 192 и 185 нардепов, за направление закона на доработку в комитет проголосовали 197 депутатов, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 190 парламентариев.

"Нет общей позиции, поэтому проект закона отклонен", - подытожил спикер парламента Андрей Парубий.

Документом планировалось предоставить возможность гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной радой, зарегистрировать брак в день подачи заявления о регистрации брака.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что длительная процедура регистрации заключения брака и существующие сложности в пересечении административной границы с временно оккупированной территорией Украины в АР Крым негативно влияют на количество зарегистрированных браков.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что в Украине проект "Брак за сутки" на сегодня доступен в 67 населенных пунктах. По словам главы Минюста, важным признаком проекта является то, что он доступен не только в крупных городах, но и городках и даже селах.

"За 2 года с момента запуска этой инициативы уже почти 50 тысяч молодоженов воспользовались возможностью жениться по упрощенной процедуре", - сказал Петренко.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 ноября 2018 года правительство решило распространить пилотный проект о регистрации брака в сокращенные сроки еще на пять городов. Теперь оформить брак за сутки можно будет в Бердичеве, Новоград-Волынском, Калуше, Шостке и Корюковке.