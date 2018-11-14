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В Украине еще в пяти городах будут регистрировать брак за сутки

Новости » Общество    14.11.2018 - 15:36
В Украине еще в пяти городах будут регистрировать брак за сутки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Брак за сутки буду регистрировать в Бердичеве, Новоград-Волынском, Калуше, Шостке и Корюковке

Кабинет министров Украины принял решение о распространении пилотного проекта по регистрации брака в сокращенные сроки еще на пять городов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно решению правительства, зарегистрировать брак в сокращенные сроки в выбранном заявителями месте можно будет еще и в Бердичеве, Новоград-Волынском, Калуше, Шостке и Корюковке. В Кабмине отметили, что сегодня проект реализуется в 67 населенных пунктах, данной услугой воспользовались более 47 тысяч пар.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в августе в Минюсте рассказали о статистике разводов после услуги "Брак за сутки". По словам замминистра по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, пары, которые поженились с помощью этой услуги, разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. За два года из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.

Отметим, Минюст запустил проект быстрой регистрации брака в Киеве в августе 2016 года.

 

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