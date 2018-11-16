В Минюсте назвали количество населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За два года этой услугой в Украине воспользовались почти 50 тыс. новобрачных

В Украине проект "Брак за сутки" на сегодня доступен в 67 населенных пунктах. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Петренко добавил, что важным признаком проекта является то, что он доступен не только в крупных городах, но и городках и даже селах.

"За 2 года с момента запуска этой инициативы уже почти 50 тысяч молодоженов воспользовались возможностью жениться по упрощенной процедуре", - отметил Петренко.

Министр добавил, что предварительная процедура, когда приходилось ждать росписи в течение 30 дней, создавала лишние бюрократические процедуры и коррупционные риски.

Напомним, 14 ноября 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о распространении пилотного проекта о регистрации брака в сокращенные сроки еще на пять городов. Теперь оформить брак за сутки можно будет в Бердичеве, Новоград-Волынском, Калуше, Шостке и Корюковке.