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Рада провалила закон про дозвіл жителям Криму реєструвати шлюб за добу

Новини » Політика    21.11.2018 - 11:50
Рада провалила закон про дозвіл жителям Криму реєструвати шлюб за добу
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Пропонувалося дозволити кримчанам зареєструвати шлюб у день подачі заяви

Верховна рада України провалила законопроект №8400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території", передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, проект парламентарі розглядали за повною процедурою.

Так, за основу документ підтримали лише 192 і 185 нардепів, за направлення закону на доопрацювання у комітет проголосували 197 депутатів, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 190 парламентарів.

"Немає спільної позиції, тому проект закону відхилений", - підсумував спікер парламенту Андрій Парубій.

Документом планувалося надати можливість громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною радою, зареєструвати шлюб у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що тривала процедура реєстрації укладення шлюбу та існуючі складнощі в перетині адміністративної межі з тимчасово окупованою територією України в АР Крим негативно впливають на кількість зареєстрованих шлюбів.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що в Україні проект "Шлюб за добу" на сьогодні доступний у 67 населених пунктах. За словами глави Мін'юсту, важливою ознакою проекту є те, що він доступний не тільки у великих містах, а й містечках і навіть селах.

"За 2 роки з моменту запуску цієї ініціативи вже майже 50 тисяч молодят скористалися можливістю одружуватися за спрощеною процедурою", - сказав Петренко.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 листопада 2018 року уряд вирішив поширити пілотний проект про реєстрацію шлюбу в скорочені терміни ще на п'ять міст. Тепер оформити шлюб за добу можна буде в Бердичеві, Новограді-Волинському, Калуші, Шостці та Корюківці.

Рада сьогодні розгляне спрощення розслідування окремих злочинів У Раду треба внести нову постанову про перейменування Дніпропетровської обл., - Парубій
Теми: Засідання Ради
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