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ВР не разрешила прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:07
ВР не разрешила прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Нардепы отправили на доработку соответствующий законопроект №2734

Верховная рада не разрешила прокурорам избирать меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемым собственным решением без суда. Нардепы отправили на доработку соответствующий законопроект №2734.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект за основу поддержали лишь 217 парламентариев. На повторное первое чтение законопроект направили 252 голосами нардепов.

Кроме того, документ предлагал:

  • прописать понятие обоснованного подозрения;
  • расширить права потерпевшего при избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому;
  • расширить перечень неотложных следственных действий, которые можно проводить до внесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований;
  • обжалование решений или действий следователя или прокурора в ходе досудебного расследования, которые принято или совершено способом, не предусмотренным этим Уголовно-процессуальным кодексом.

Напомним, ранее в Украине изменили порядок внесения поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуального кодекса во избежание принятия проектов, подобных "правкам Лозового": соответствующий закон 11 июня вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, Рада также приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.

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