ВР не разрешила прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда

Нардепы отправили на доработку соответствующий законопроект №2734
Верховная рада не разрешила прокурорам избирать меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемым собственным решением без суда. Нардепы отправили на доработку соответствующий законопроект №2734.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Проект за основу поддержали лишь 217 парламентариев. На повторное первое чтение законопроект направили 252 голосами нардепов.
Кроме того, документ предлагал:
Напомним, ранее в Украине изменили порядок внесения поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуального кодекса во избежание принятия проектов, подобных "правкам Лозового": соответствующий закон 11 июня вступил в силу.
Как писало РБК-Украина, Рада также приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.