В Украине изменили порядок внесения поправок в Уголовный кодекс и УПК

Фото: Уголовный кодекс и УПК (УНИАН)

Соответствующий закон в четверг вступил в силу

В Украине изменили порядок внесения поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуального кодекса. Соответствующий закон в четверг, 11 июня, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суть закона

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедуры внесения изменений" вчера опубликовали в издании "Голос Украины", а сегодня он уже вступил в силу.

Итак, два кодекса теперь дополнены новой нормой. Она предусматривает, что изменения в УК и УПК могут вносить только законы о внесении изменений в законодательство Украины об уголовной ответственности и/или уголовного процессуального законодательства и/или законодательства Украины об административных правонарушениях.

Необходимость закона

Приняв этот закон, Верховная рада хочет предотвратить принятие проектов, подобных "правкам Лозового".

Продолжение такого подхода, как подчеркнули авторы закона, когда через непрофильный комитет вносятся системные изменения в уголовное, процессуальное или административное законодательства, может привести к повторению ситуации с "поправками Лозового".

Рада 8 созыва приняла их в 2017 году. Эти изменения касались порядка исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

В ВР напомнили, что инициированные нардепом изменения в УПК фактически "привели к коллапсу в работе органов уголовной юстиции и создали огромные проблемы для всего общества".

Напомним, осенью 2019 года парламент изъял из УПК так называемые "правки Лозового".

Как писало РБК-Украина, в марте 2018 года в Генеральной прокуратуре отмечали, что поправки в Уголовный процессуальный кодекс Украины парализовали правоохранительную систему.

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Автор: Юлия Струк